Раздел: Происшествия
В Киеве напали на двух женщин
Нападавшие украли сумку и мобильный телефон.
В Киеве на улице Антоновича двое мужчин напали с газовым баллончиком на 28-летнюю местную жительницу и ее 62-летнюю мать. Об этом сегодня сообщили в столичной полиции.
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Один из мужчин, будучи пьяным, брызнул женщинам в лицо из газового баллончика, а его приятель вырвал из рук сумку и мобильный телефон. Злоумышленников уже задержали. Ними оказались ранее судимые 27-летний уроженец Житомира и 23-летний уроженец Луганской области. Расследование по делу завершено, обвинительный акт уже направлен в суд.
В Киеве на улице Антоновича двое мужчин напали с газовым баллончиком на 28-летнюю местную жительницу и ее 62-летнюю мать. Об этом сегодня сообщили в столичной полиции.
Читайте также: В Киеве неизвестные избили иностранца
Один из мужчин, будучи пьяным, брызнул женщинам в лицо из газового баллончика, а его приятель вырвал из рук сумку и мобильный телефон. Злоумышленников уже задержали. Ними оказались ранее судимые 27-летний уроженец Житомира и 23-летний уроженец Луганской области. Расследование по делу завершено, обвинительный акт уже направлен в суд.
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