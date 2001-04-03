В Киеве напали на двух женщин

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В Киеве на улице Антоновича двое мужчин напали с газовым баллончиком на 28-летнюю местную жительницу и ее 62-летнюю мать. Об этом сегодня сообщили в столичной полиции.Один из мужчин, будучи пьяным, брызнул женщинам в лицо из газового баллончика, а его приятель вырвал из рук сумку и мобильный телефон. Злоумышленников уже задержали. Ними оказались ранее судимые 27-летний уроженец Житомира и 23-летний уроженец Луганской области. Расследование по делу завершено, обвинительный акт уже направлен в суд.