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Раздел: Происшествия  
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В Киеве напали на двух женщин

В Киеве напали на двух женщинНападавшие украли сумку и мобильный телефон.

В Киеве на улице Антоновича двое мужчин напали с газовым баллончиком на 28-летнюю местную жительницу и ее 62-летнюю мать. Об этом сегодня сообщили в столичной полиции.

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Один из мужчин, будучи пьяным, брызнул женщинам в лицо из газового баллончика, а его приятель вырвал из рук сумку и мобильный телефон. Злоумышленников уже задержали. Ними оказались ранее судимые 27-летний уроженец Житомира и 23-летний уроженец Луганской области. Расследование по делу завершено, обвинительный акт уже направлен в суд.
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 Теги: Киев, нападение

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Сегодня, 12:33 » Автор: Татьяна Шедько
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