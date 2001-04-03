Раздел: Происшествия
В Киеве разгромили игорное заведение
При нападении никто не пострадал.
В Киеве на улице Лятошинского, 14 неизвестные в масках совершили нападение на игорное заведение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Группа людей в балаклавах зашли в игорное заведение «VIP Лотомаркет» и разгромили его. Никто из персонала не пострадал.
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Полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия. Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.
В Киеве на улице Лятошинского, 14 неизвестные в масках совершили нападение на игорное заведение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Группа людей в балаклавах зашли в игорное заведение «VIP Лотомаркет» и разгромили его. Никто из персонала не пострадал.
Читайте также: В Киеве избили продюсера канала и напали на охранника супермаркета
Полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия. Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.
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