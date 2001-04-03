В Киеве разгромили игорное заведение

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В Киеве на улице Лятошинского, 14 неизвестные в масках совершили нападение на игорное заведение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.Группа людей в балаклавах зашли в игорное заведение «VIP Лотомаркет» и разгромили его. Никто из персонала не пострадал.Полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия. Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.