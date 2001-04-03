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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разгромили игорное заведение

В Киеве разгромили игорное заведениеПри нападении никто не пострадал.

В Киеве на улице Лятошинского, 14 неизвестные в масках совершили нападение на игорное заведение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

Группа людей в балаклавах зашли в игорное заведение «VIP Лотомаркет» и разгромили его. Никто из персонала не пострадал.

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Полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия. Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.
В Киеве разгромили игорное заведение
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 Теги: Киев, нападение

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Сегодня, 15:49 » Автор: Татьяна Шедько
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