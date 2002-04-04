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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено

В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограниченоАвария обошлась без пострадавших.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кеиве на Дарницкой площади в Днепровском районе. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

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Столкнулись два автомобиля: KIA и Renault. Столкновение было не большим, поэтому обошлось без пострадавших. Тем не менее, на площади частично ограничено движение.
В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено

В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:48 » Автор: Татьяна Шедько
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