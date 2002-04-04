Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено
Авария обошлась без пострадавших.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кеиве на Дарницкой площади в Днепровском районе. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
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Столкнулись два автомобиля: KIA и Renault. Столкновение было не большим, поэтому обошлось без пострадавших. Тем не менее, на площади частично ограничено движение.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кеиве на Дарницкой площади в Днепровском районе. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Киеве ночью сгорел микроавтобус
Столкнулись два автомобиля: KIA и Renault. Столкновение было не большим, поэтому обошлось без пострадавших. Тем не менее, на площади частично ограничено движение.
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