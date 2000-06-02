Раздел: Происшествия
На Днепропетровщине больницу атаковали вооруженные люди
Неизвестные устроили погром.
Неизвестные вооруженные лица устроили погром в Першотравенской городской больнице (Днепропетровская область) и избили врача.
Ночью в медучреждение позвонили и потребовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В ответ звонившим посоветовали обращаться в «скорую» или привозить больного в приемный покой.
Врач пояснил, что не может покинуть рабочее место. Тогда звонившие стали угрожать медику.
Через некоторое время в больницу вломились неизвестные с травматическим и автоматическим оружием. Они приехали на джипах.
Медперсонал рассказал, что нападавшими была выломана дверь, реанимационный кабинет разгромлен, а дежурный врач избит.
Врача поставили на колени и, угрожая расстрелять, заставили принести извинения.
Сотрудники вызвали полицию, но злоумышленниками был блокирован вход в медучреждение.
Сейчас дежурный врач находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, конечностей, обширными гематомами.
Журналисты местных СМИ выяснили, что нападавшие – члены ОПГ, главарем которой является один из предпринимателей города.
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Жители Першотравенска возмущены и очень напуганы случившимся.
В Нацполиции Днепропетровской области проинформировали, что открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Неизвестные вооруженные лица устроили погром в Першотравенской городской больнице (Днепропетровская область) и избили врача.
Ночью в медучреждение позвонили и потребовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В ответ звонившим посоветовали обращаться в «скорую» или привозить больного в приемный покой.
Врач пояснил, что не может покинуть рабочее место. Тогда звонившие стали угрожать медику.
Через некоторое время в больницу вломились неизвестные с травматическим и автоматическим оружием. Они приехали на джипах.
Медперсонал рассказал, что нападавшими была выломана дверь, реанимационный кабинет разгромлен, а дежурный врач избит.
Врача поставили на колени и, угрожая расстрелять, заставили принести извинения.
Сотрудники вызвали полицию, но злоумышленниками был блокирован вход в медучреждение.
Сейчас дежурный врач находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, конечностей, обширными гематомами.
Журналисты местных СМИ выяснили, что нападавшие – члены ОПГ, главарем которой является один из предпринимателей города.
Читайте также: На Днепропетровщине на линейке стало плохо 19 школьникам
Жители Першотравенска возмущены и очень напуганы случившимся.
В Нацполиции Днепропетровской области проинформировали, что открыли уголовное производство по факту хулиганства.
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