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Раздел: Происшествия  
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На Днепропетровщине больницу атаковали вооруженные люди

На Днепропетровщине больницу атаковали вооруженные людиНеизвестные устроили погром.

Неизвестные вооруженные лица устроили погром в Першотравенской городской больнице (Днепропетровская область) и избили врача.

Ночью в медучреждение позвонили и потребовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В ответ звонившим посоветовали обращаться в «скорую» или привозить больного в приемный покой.

Врач пояснил, что не может покинуть рабочее место. Тогда звонившие стали угрожать медику.

Через некоторое время в больницу вломились неизвестные с травматическим и автоматическим оружием. Они приехали на джипах.

Медперсонал рассказал, что нападавшими была выломана дверь, реанимационный кабинет разгромлен, а дежурный врач избит.

Врача поставили на колени и, угрожая расстрелять, заставили принести извинения.

Сотрудники вызвали полицию, но злоумышленниками был блокирован вход в медучреждение.

Сейчас дежурный врач находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, конечностей, обширными гематомами.

Журналисты местных СМИ выяснили, что нападавшие – члены ОПГ, главарем которой является один из предпринимателей города.

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Жители Першотравенска возмущены и очень напуганы случившимся.

В Нацполиции Днепропетровской области проинформировали, что открыли уголовное производство по факту хулиганства.
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 Теги: Днепропетровщина, больница

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Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
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