Раздел: Происшествия
Под Киевом накрыли группу наркоторговцев
Поставки наркотических средств осуществлялось из РФ
Прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении. Также были обнаружены и изъяты боевые гранаты и денежные средства. Организатором преступной группы стала женщина 28 лет. В состав организованной группы входила поставщик наркотических средств, которые она получала из Российской Федерации.
"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн грн, 200 гр марихуаны на сумму 10 тыс грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс грн", - говорится в отчете прокуратуры.
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Задержано троих человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится розыск четвертого злоумышленника.
Прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении. Также были обнаружены и изъяты боевые гранаты и денежные средства. Организатором преступной группы стала женщина 28 лет. В состав организованной группы входила поставщик наркотических средств, которые она получала из Российской Федерации.
"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн грн, 200 гр марихуаны на сумму 10 тыс грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс грн", - говорится в отчете прокуратуры.
Читайте также: Под Киевом накрыли крупную банду наркоторговцев
Задержано троих человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится розыск четвертого злоумышленника.
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