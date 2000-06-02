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Под Киевом накрыли группу наркоторговцев

Под Киевом накрыли группу наркоторговцев Поставки наркотических средств осуществлялось из РФ

Прокуратура Киевской области 7 июня разоблачила организованную группу из 4 человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн грн", - говорится в сообщении. Также были обнаружены и изъяты боевые гранаты и денежные средства. Организатором преступной группы стала женщина 28 лет. В состав организованной группы входила поставщик наркотических средств, которые она получала из Российской Федерации.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн грн, 200 гр марихуаны на сумму 10 тыс грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс грн", - говорится в отчете прокуратуры.

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Задержано троих человек в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится розыск четвертого злоумышленника.

Под Киевом накрыли группу наркоторговцев
Под Киевом накрыли группу наркоторговцев
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 Теги: Киевская область, наркоторговец

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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