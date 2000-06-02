Раздел: Происшествия
Под Днепром неизвестные жестоко избили врача
Доктор из приемного отделения в реанимации с серьезными травмами
В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенскую горбольницу поступил звонок. Звонившие требовали дежурного врача приехать и помочь их товарищу, которому было плохо. Врач посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, привезти пациента в приемный покой. Врач сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Звонившие начали угрожать врачу расправой. Через некоторое время угрозы воплотились в жизнь.
В больницу приехали неизвестные лица на внедорожниках с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени, под угрозой расстрела заставили его извиняться.
Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу.
Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.
Из источников стало известно, что нападавшие – члены местной ОПГ, который руководит один из частных предпринимателей Першотравенска. Местные жители возмущены и напуганы этим инцидентом.
От полиции официальных комментариев пока что нет.
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Как сообщали «Комментарии», в центре Одессы неизвестный избил 71-летнего американского певца и шоумена Билла Уоррена. Ученика Фрэнка Синатры несколько раз ударили по лицу и руке.
В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенскую горбольницу поступил звонок. Звонившие требовали дежурного врача приехать и помочь их товарищу, которому было плохо. Врач посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, привезти пациента в приемный покой. Врач сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Звонившие начали угрожать врачу расправой. Через некоторое время угрозы воплотились в жизнь.
В больницу приехали неизвестные лица на внедорожниках с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени, под угрозой расстрела заставили его извиняться.
Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу.
Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.
Из источников стало известно, что нападавшие – члены местной ОПГ, который руководит один из частных предпринимателей Першотравенска. Местные жители возмущены и напуганы этим инцидентом.
От полиции официальных комментариев пока что нет.
Читайте также: В Киеве неизвестные жестоко избили парня
Как сообщали «Комментарии», в центре Одессы неизвестный избил 71-летнего американского певца и шоумена Билла Уоррена. Ученика Фрэнка Синатры несколько раз ударили по лицу и руке.
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