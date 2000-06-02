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Раздел: Происшествия  
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На Ровенщине 12-летняя школьница утонула, спасая подругу

На Ровенщине 12-летняя школьница утонула, спасая подругу Девочку не смогли спасти.

В Ровенской области полиция расследует несчастный случай: во время туристического похода утонула 12-летняя школьница, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Трагедия произошла 7 июня в Рокитновском районе. В походе участвовали 12 детей из 5,6 и 7 классов, а также двое учителей. Дети ходили в туристический кружок.

В полдень дети и взрослые пошли в карьер изучать и исследовать почву. Когда дети стали фотографироваться, 12-летняя девочка увидела, как тонет ее 10-летняя подруга. Она бросилась ее спасать, а за ней - и учитель.

Несмотря на первую помощь педагогов и медиков спасти 12-летнюю девочку не удалось.

Полицейские начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.

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Наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
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 Теги: Ровенская область, ребенок

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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