Раздел: Происшествия
В Одессе неизвестный ударил ножом отдыхающего
Отдыхающего ударили ножом в живот
В Одессе на пляже Отрада неизвестный ударил ножом отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил одессит Николай Покровский.
Несчастье произошло около часу назад. Пострадавший мужчина обратился за помощью к сотрудникам КП «Побережье Одессы» с ранением в живот.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавшего увезли медики.
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Подробности будут известны позже.
В Одессе на пляже Отрада неизвестный ударил ножом отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил одессит Николай Покровский.
Несчастье произошло около часу назад. Пострадавший мужчина обратился за помощью к сотрудникам КП «Побережье Одессы» с ранением в живот.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавшего увезли медики.
Читайте также: В Киеве неизвестный ударил мужчину ножом в грудь
Подробности будут известны позже.
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