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В Одессе неизвестный ударил ножом отдыхающего

В Одессе неизвестный ударил ножом отдыхающегоОтдыхающего ударили ножом в живот

В Одессе на пляже Отрада неизвестный ударил ножом отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил одессит Николай Покровский.

Несчастье произошло около часу назад. Пострадавший мужчина обратился за помощью к сотрудникам КП «Побережье Одессы» с ранением в живот.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас пострадавшего увезли медики.

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Подробности будут известны позже.
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 Теги: Одесса, ножевое ранение

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Вчера, 23:54 » Автор: Татьяна Ларина
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Пострадавшему удалось выжить.


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