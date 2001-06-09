Раздел: Происшествия
Подросток ограбил супермаркет на Теремках в Киеве
В киевском супермаркете на ул. Заболотного, 20-А, молодой парень набрал товаров и намеревался уйти, не расплатившись.
Подросток попытался похить ветчину, шоколад, слабоалкогольные напитки и сигареты, но был пойман с поличным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Статус.кво.
На место вызвали правоохранителей.
Общая стоимость украденных товаров составила 300 грн.
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Юному воришке 16 лет. Об этом сообщили очевидцы в Facebook.
Подросток попытался похить ветчину, шоколад, слабоалкогольные напитки и сигареты, но был пойман с поличным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Статус.кво.
На место вызвали правоохранителей.
Общая стоимость украденных товаров составила 300 грн.
Читайте также: В США подросток ограбил слепого, претворившись полицейским
Юному воришке 16 лет. Об этом сообщили очевидцы в Facebook.
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