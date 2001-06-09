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Подросток ограбил супермаркет на Теремках в Киеве

Подросток ограбил супермаркет на Теремках в Киеве

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В Киеве школьник ограбил магазин цветов Не исключено, что парень таким образом пытался «добыть» букет для своей девушки.