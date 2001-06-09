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Раздел: Происшествия  
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Подросток ограбил супермаркет на Теремках в Киеве

Подросток ограбил супермаркет на Теремках в КиевеВ киевском супермаркете на ул. Заболотного, 20-А, молодой парень набрал товаров и намеревался уйти, не расплатившись.

Подросток попытался похить ветчину, шоколад, слабоалкогольные напитки и сигареты, но был пойман с поличным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Статус.кво.

На место вызвали правоохранителей.

Общая стоимость украденных товаров составила 300 грн.

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Юному воришке 16 лет. Об этом сообщили очевидцы в Facebook.
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Сегодня, 11:00 » Автор: Алена Шимко
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