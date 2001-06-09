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Раздел: Происшествия  
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В Киеве арестовали извращенца

В Киеве арестовали извращенцаМужчину, который пугал на улицах женщин и детей, задержали неравнодушные граждане у станции метро "Бориспольская".

Мужчина на улицах демонстрировал прохожим гениталии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Статус.кво.

Киевлянин вызвал полицию, и до приезда оперативников удерживал извращенца.

Выяснилось, что у данного персонажа есть семья и ребенок. Также оказалось, что его уже задерживали за аналогичные деяния, но отпускали.

По предварительным данным, задержанный психически нездоров.

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"Могу сказать, что с виду вполне нормальный человек: чисто одет, ухожен, крепкого телосложения, высокий. Возраст 50-60. В документах фотографии, как я понимаю, семьи", - говорит киевлянин, задержавший извращенца.
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Сегодня, 15:45 » Автор: Алена Шимко
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