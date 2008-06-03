» » Под Киевом пассажирский автобус врезался грузовик
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом пассажирский автобус врезался грузовик

Под Киевом пассажирский автобус врезался грузовик От удара автобус "влетел" в грузовик.

Под Киевом недалеко от Ирпеня в пассажирский автобус врезался грузовик.

Об этом говорится в сообщении в на странице Facebook dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали люди. О количестве пострадавших и степени травм не сообщается.

"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик. На месте работают врачи скорой помощи и патрульная полиция", - говорится в сообщении.

Читайте также: Одесса: пассажирский автобус на огромной скорости врезался в грузовик

В комментариях пользователи отмечают, что причиной аварии мог стать другой автобус, который создал аварийную ситуацию и покинул место ДПТ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
     492
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе военный грузовик протаранил пассажирский автобус На Донбассе военный грузовик протаранил пассажирский автобус

О пострадавших ничего не известно.

Жесткое ДТП на трассе Одесса-Николаев: грузовик врезался в бензовоз Жесткое ДТП на трассе Одесса-Николаев: грузовик врезался в бензовоз

На месте работает патрульная полиция

Одесса: пассажирский автобус на огромной скорости врезался в грузовик Одесса: пассажирский автобус на огромной скорости врезался в грузовик

Без пострадавших не обошлось.

ДТП в Харькове: грузовик на огромной скорости врезался в пассажирский автобус ДТП в Харькове: грузовик на огромной скорости врезался в пассажирский автобус

Авария произошла на перекрестке.

Под Киевом пьяный дебошир на BMW врезался в пассажирский автобус Под Киевом пьяный дебошир на BMW врезался в пассажирский автобус

Автобус от удара перевернуло вверх колесами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх