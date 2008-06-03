Раздел: Происшествия
Под Киевом пассажирский автобус врезался грузовик
От удара автобус "влетел" в грузовик.
Под Киевом недалеко от Ирпеня в пассажирский автобус врезался грузовик.
Об этом говорится в сообщении в на странице Facebook dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали люди. О количестве пострадавших и степени травм не сообщается.
"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик. На месте работают врачи скорой помощи и патрульная полиция", - говорится в сообщении.
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В комментариях пользователи отмечают, что причиной аварии мог стать другой автобус, который создал аварийную ситуацию и покинул место ДПТ.
Под Киевом недалеко от Ирпеня в пассажирский автобус врезался грузовик.
Об этом говорится в сообщении в на странице Facebook dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали люди. О количестве пострадавших и степени травм не сообщается.
"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик. На месте работают врачи скорой помощи и патрульная полиция", - говорится в сообщении.
Читайте также: Одесса: пассажирский автобус на огромной скорости врезался в грузовик
В комментариях пользователи отмечают, что причиной аварии мог стать другой автобус, который создал аварийную ситуацию и покинул место ДПТ.
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