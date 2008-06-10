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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло "пьяное" ДТП

В Киеве произошло "пьяное" ДТПМужчина шатался, однако отказался проходить тест на драгере

В Киеве на площади Космонавтов пьяный водитель на Opel разбил свою машину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам мужчины, его кто-то "подрезал", и поэтому он вылетел с дороги и въехал в бетонное ограждение. "Пошатываясь, отказался от прохождения любых тестов на состояние опьянения", – говорится в сообщении.

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К счастью, на тротуаре не было пешеходов, и обошлось без пострадавших.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:21 » Автор: Татьяна Ларина
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