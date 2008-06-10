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Раздел: Происшествия  
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В одном из ресторанов Днепра умерла девушка, делая селфи

В одном из ресторанов Днепра умерла девушка, делая селфиДевушка умерла, упав с перил

Ночью 10 июня в ресторане «Старгород» умерла девушка. По предварительным данным, ей было около 25 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи.

По словам свидетелей происшествия, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника. На место происшествия оперативно прибыла «скорая помощь», но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

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Сотрудники ресторана «Старгород» отказались от любых комментариев, относительно происшествия. С руководством заведения связаться также не удалось.

В одном из ресторанов Днепра умерла девушка, делая селфи
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 Теги: девушка, селфи

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Сегодня, 15:41 » Автор: Татьяна Ларина
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