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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе ранили бойца ВСУ

На Донбассе ранили бойца ВСУСнайпер оккупантов вел огонь в районе населенного пункта Тарамчук.

Российско-оккупационные войска десять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, из них четыре раза из тяжелого вооружения. Один военнослужащий получил ранения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

По данным украинских военных, боевики стреляли из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески. Активная оборона продолжалась вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутово, где использовались стрелковое оружие и гранатометы.

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Снайпер оккупантов вел огонь в районе населенного пункта Тарамчук на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мерами украинские защитники заставили противника прекратить обстрел.
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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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