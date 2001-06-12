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Раздел: Происшествия  
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ВСУ заняли новую позицию на Донбассе

ВСУ заняли новую позицию на ДонбассеБойцы получили возможность контролировать все подходы к вражескому опорному пункту.

Вооруженные силы Украины заняли новую позицию на участке обороны Марьинка-Славное.

Оборудовали свою новую линию обороны на господствующих высотах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Могут вести по нему фланговый перекрестный огонь, что значительно улучшает тактическое положение.

Подготовку к обустройству новых позиций личный состав подразделения осуществлял в течение шести месяцев. Начали работы еще глубокой осенью. Сначала, проведя разведку местности, обнаружили точки, где расположились захватчики, их силы и средства. Затем разминировали подходы к месту оборудования позиций. После чего приступили к выполнению инженерных работ.

"Преимущества этой позиции особенно осознаешь, когда в бинокль наблюдаешь за передним краем противника. Все видно как на ладони. Три укрепленные огневые точки находятся практически на одной линии на расстоянии 25-30 метров друг от друга. Амбразуры большие, пожалуй, рассчитаны на стрельбу не только из крупнокалиберных пулеметов, но и из гранатометов.

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Сверху видно несколько накатов бревен и мощные бетонные плиты. Огневые точки соединены между собой ходами сообщения. Их глубина достаточна для того, чтобы можно было передвигаться скрытно. Впрочем наши наблюдатели засек и, как противник заходит на свой ВОП, как туда подвозят боекомплект, когда происходит ротация личного состава", - говорится в материале.
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 Теги: ВСУ, Донбасс

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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