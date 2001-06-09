Раздел: Происшествия
В Харькове, переплывая реку на спор, утонул 13-летний мальчик
Водолазы достали тело ребенка.
В Харькове при попытке переплыть реку Лопань утонул 13-летний мальчик. Тело ребенка нашли водолазы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация об обнаружении тела мальчика поступила в Новобаварский отдел полиции 14 июня около 18 часов.
По предварительным данным, 13-летний харьковчанин поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного
течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.
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Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Сейчас работники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
В Харькове при попытке переплыть реку Лопань утонул 13-летний мальчик. Тело ребенка нашли водолазы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация об обнаружении тела мальчика поступила в Новобаварский отдел полиции 14 июня около 18 часов.
По предварительным данным, 13-летний харьковчанин поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного
течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог.
Читайте также: В Кривом Роге обнаружили тело 21-летней девушки без одежды
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Сейчас работники Новобаварского отдела полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
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