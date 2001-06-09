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Раздел: Происшествия  
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В Днепре обнаружили мумифицированный труп

В Днепре обнаружили мумифицированный трупВ квартире несколько лет никто не жил.

В Днепре на территории квартиры в доме по улице Сергея Ефремова,14 был обнаружен мумифицированный труп, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnepr24.com.ua.

Как было установлено, владелица квартиры получила жилье от родственников. В квартире в течение нескольких лет никто не жил. После осмотра жилья в одной из комнат женщина обнаружила мумифицированный труп неизвестного мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, установившие, что труп лежит в кровати. Как долго неизвестный мужчина находился в квартире - неизвестно. Правоохранители предполагают, что мужчина числился без вести пропавшим.

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На данный момент причины смерти мужчины и все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
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 Теги: Днепр, труп

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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