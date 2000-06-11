Фура слетела с моста и упала прямо на железнодорожный путь

Инцидент произошел 15 июня.



Ужасная авария произошла в Днепропетровской области. Водитель грузовика не справился с управлением из-за чего фура слетела с трассы и упала прямо на железнодорожное полотно.



Об этом пишет



Инцидент произошел вечером 15 июня на автодороге "Киев – Луганск – Изварино" вблизи города Новомосковск Днепропетровской области.



Как информируют областные чрезвычайники, водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и машина упала с моста на железнодорожные пути.



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Из-за этой чрезвычайной ситуации было приостановлено движение на железнодорожном перегоне Самаровка – Новомосковск. Чтобы восстановить движение, спасатели самостоятельно "освободили" одну колею.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ужасная авария произошла в Днепропетровской области. Водитель грузовика не справился с управлением из-за чего фура слетела с трассы и упала прямо на железнодорожное полотно.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Инцидент произошел вечером 15 июня на автодороге "Киев – Луганск – Изварино" вблизи города Новомосковск Днепропетровской области.Как информируют областные чрезвычайники, водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и машина упала с моста на железнодорожные пути.Из-за этой чрезвычайной ситуации было приостановлено движение на железнодорожном перегоне Самаровка – Новомосковск. Чтобы восстановить движение, спасатели самостоятельно "освободили" одну колею.



