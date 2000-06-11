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Раздел: Происшествия  
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Фура слетела с моста и упала прямо на железнодорожный путь

Фура слетела с моста и упала прямо на железнодорожный путьИнцидент произошел 15 июня.

Ужасная авария произошла в Днепропетровской области. Водитель грузовика не справился с управлением из-за чего фура слетела с трассы и упала прямо на железнодорожное полотно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Инцидент произошел вечером 15 июня на автодороге "Киев – Луганск – Изварино" вблизи города Новомосковск Днепропетровской области.

Как информируют областные чрезвычайники, водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и машина упала с моста на железнодорожные пути.

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Из-за этой чрезвычайной ситуации было приостановлено движение на железнодорожном перегоне Самаровка – Новомосковск. Чтобы восстановить движение, спасатели самостоятельно "освободили" одну колею.

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 Теги: Фура, мост, железнодорожный путь

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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