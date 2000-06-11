Раздел: Происшествия
В Киеве из воды выловили тело женщины
В Гидропарке в районе Венецианского моста утонула женщина.
Несчастный случай произошел около 23.15. По данным свидетелей, женщина отдыхала со своим спутником на берегу водоема, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Затем пошла в воду и начала плавать. Ее движения отдыхающим показались странными. Один из мужчин бросился ее спасать, но женщина ушла под воду.
На место были вызваны спасатели скорая и полиция. Специалисты ГСЧС достали со дна уже труп.
Читайте также: ЧП в Киеве: найден труп мужчины
Предположительно, женщина могла употреблять наркотики, на что указывают следы от уколов на ногах. Документов и мобильного телефона у погибшей не было. На вид утопленнице около 30 лет.
Несчастный случай произошел около 23.15. По данным свидетелей, женщина отдыхала со своим спутником на берегу водоема, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Затем пошла в воду и начала плавать. Ее движения отдыхающим показались странными. Один из мужчин бросился ее спасать, но женщина ушла под воду.
На место были вызваны спасатели скорая и полиция. Специалисты ГСЧС достали со дна уже труп.
Читайте также: ЧП в Киеве: найден труп мужчины
Предположительно, женщина могла употреблять наркотики, на что указывают следы от уколов на ногах. Документов и мобильного телефона у погибшей не было. На вид утопленнице около 30 лет.
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