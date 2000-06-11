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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из воды выловили тело женщины

В Киеве из воды выловили тело женщиныВ Гидропарке в районе Венецианского моста утонула женщина.

Несчастный случай произошел около 23.15. По данным свидетелей, женщина отдыхала со своим спутником на берегу водоема, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

Затем пошла в воду и начала плавать. Ее движения отдыхающим показались странными. Один из мужчин бросился ее спасать, но женщина ушла под воду.

На место были вызваны спасатели скорая и полиция. Специалисты ГСЧС достали со дна уже труп.

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Предположительно, женщина могла употреблять наркотики, на что указывают следы от уколов на ногах. Документов и мобильного телефона у погибшей не было. На вид утопленнице около 30 лет.
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 Теги: Киев, тело

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Сегодня, 09:30 » Автор: Татьяна Ларина
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