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В Киеве поезд насмерть сбил двоих человек

В Киеве поезд насмерть сбил двоих человекТрагедия произошла возле Ocean Plaza

В Киеве под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двоих человек. Авария произошла около 23:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По предварительной информации сбили мужчину и женщину. Они перебегали дорогу прямо перед поездом. Об этом Информатор узнал на месте аварии.

Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Водитель рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось. Охранник сообщил, что на этом участке часто случаются подобные аварии, и довольно часто с летальным исходом.

Смерть констатировали на месте работники скорой помощи. Возраст погибших около 30 лет. На момент прибытия Информатора на место происшествия, тела погибших находились под поездом. На месте «скорая» и патрульная служба полиции устанавливают детали происшествия.

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Ранее мы сообщали, что 15 июня в Киеве пожилая женщина попала под мусоровоз. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
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 Теги: Киев, поезд

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Сегодня, 10:54 » Автор: Татьяна Ларина
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