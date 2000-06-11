Раздел: Происшествия
В Киеве поезд насмерть сбил двоих человек
Трагедия произошла возле Ocean Plaza
В Киеве под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двоих человек. Авария произошла около 23:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации сбили мужчину и женщину. Они перебегали дорогу прямо перед поездом. Об этом Информатор узнал на месте аварии.
Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Водитель рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось. Охранник сообщил, что на этом участке часто случаются подобные аварии, и довольно часто с летальным исходом.
Смерть констатировали на месте работники скорой помощи. Возраст погибших около 30 лет. На момент прибытия Информатора на место происшествия, тела погибших находились под поездом. На месте «скорая» и патрульная служба полиции устанавливают детали происшествия.
Читайте также: ЧП в Киеве: поезд Hyundai насмерть сбил мужчину
Ранее мы сообщали, что 15 июня в Киеве пожилая женщина попала под мусоровоз. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
В Киеве под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двоих человек. Авария произошла около 23:15, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации сбили мужчину и женщину. Они перебегали дорогу прямо перед поездом. Об этом Информатор узнал на месте аварии.
Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Водитель рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось. Охранник сообщил, что на этом участке часто случаются подобные аварии, и довольно часто с летальным исходом.
Смерть констатировали на месте работники скорой помощи. Возраст погибших около 30 лет. На момент прибытия Информатора на место происшествия, тела погибших находились под поездом. На месте «скорая» и патрульная служба полиции устанавливают детали происшествия.
Читайте также: ЧП в Киеве: поезд Hyundai насмерть сбил мужчину
Ранее мы сообщали, что 15 июня в Киеве пожилая женщина попала под мусоровоз. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
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