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Серьезное ДТП на Ровенщине: пострадали дети

Серьезное ДТП на Ровенщине: пострадали детиВодитель авто Volkswagen Passat, где находились дети, не справился с управлением и столкнулся с деревом

В субботу, 16 июня, в поселке Мизоч Здолбуновского района водитель автомобиля Volkswagen Passat по неизвестным причинам потерял управление над транспортным средством и столкнулся с деревом, в результате чего пострадали шестеро детей и сам водитель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровненской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Все дети госпитализированы. Так, девятилетняя девочка из Днепра получила ушибы, перелом челюсти и сотрясение мозга, пятилетняя здолбуновчанка — закрытую черепно-мозговую травму, 16-летний жител Здолбунова — травму голени, два 15-летних мальчика – ушиби ног, а у 17-летний здолбуновчанина диагностировали ушиб позвоночника.

Все пострадавшие – дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждения ключицы, внутренних органов он тоже находится в медучреждении. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП и, был ли водитель трезв.
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 Теги: Ровенская область, ДТП

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Сегодня, 14:09 » Автор: Татьяна Ларина
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