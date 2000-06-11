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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине молния подожгла дом

На Киевщине молния подожгла домОгонь охватил всю крышу здания.

В субботу ночью в селе Леляки Барышевского района молния ударила в жилой дом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщают в ГСЧС Киевской области, в результате попадания разряда начался пожар.

"Сообщение о ЧП в оперативно-диспетчерскую службу поступило в 3:38, полностью ликвидировали пожар в 5:20", — рассказали спасатели.

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Напомним, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год.
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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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