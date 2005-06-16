Раздел: Происшествия
На Харьковщине четырехлетний ребенок выпал из окна
Ребенок в тяжелом состоянии.
В Харьковской области четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в поселке Першотравневом Боровского района. По информации силовиков, мальчик 2013 года рождения остался один с семилетней сестрой. Когда девочка отвлеклась, малыш навалился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.
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В тяжелом бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в больницу. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
В Харьковской области четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в поселке Першотравневом Боровского района. По информации силовиков, мальчик 2013 года рождения остался один с семилетней сестрой. Когда девочка отвлеклась, малыш навалился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
В тяжелом бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в больницу. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
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