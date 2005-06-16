Раздел: Происшествия
В Белой Церкви тело женщины несколько дней лежало в закрытой квартире
Причины смерти устанавливают.
По информации ГСНС Киевщины информация о происшествии в диспетчерский пункт службы спасения поступила сегодня в 00.59. На место происшествия сразу выехала дежурная бригада спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как установили спасатели квартира находилась на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома города белая Церковь. Двери в квартиру были заблокированы, а со слов сына хозяйки квартиры 1940 года рождения уже около 3-х дней не выходила на связь.
В результате проведения спасательных работ бронированные двери в квартиру удалось деблокировать. Войдя в квартиру спасатели обнаружили в ней бездыханное тело хозяйки.
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На место происшествия были вызваны правоохранительные органы, причины смерти пенсионерки устанавливаются.
По информации ГСНС Киевщины информация о происшествии в диспетчерский пункт службы спасения поступила сегодня в 00.59. На место происшествия сразу выехала дежурная бригада спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как установили спасатели квартира находилась на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома города белая Церковь. Двери в квартиру были заблокированы, а со слов сына хозяйки квартиры 1940 года рождения уже около 3-х дней не выходила на связь.
В результате проведения спасательных работ бронированные двери в квартиру удалось деблокировать. Войдя в квартиру спасатели обнаружили в ней бездыханное тело хозяйки.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
На место происшествия были вызваны правоохранительные органы, причины смерти пенсионерки устанавливаются.
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