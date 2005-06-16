» » В Белой Церкви тело женщины несколько дней лежало в закрытой квартире
Раздел: Происшествия  
0

В Белой Церкви тело женщины несколько дней лежало в закрытой квартире

В Белой Церкви тело женщины несколько дней лежало в закрытой квартиреПричины смерти устанавливают.

По информации ГСНС Киевщины информация о происшествии в диспетчерский пункт службы спасения поступила сегодня в 00.59. На место происшествия сразу выехала дежурная бригада спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Как установили спасатели квартира находилась на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома города белая Церковь. Двери в квартиру были заблокированы, а со слов сына хозяйки квартиры 1940 года рождения уже около 3-х дней не выходила на связь.

В результате проведения спасательных работ бронированные двери в квартиру удалось деблокировать. Войдя в квартиру спасатели обнаружили в ней бездыханное тело хозяйки.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

На место происшествия были вызваны правоохранительные органы, причины смерти пенсионерки устанавливаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: белая церковь, труп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
     562
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине в закрытой квартире нашли бездыханное тело На Киевщине в закрытой квартире нашли бездыханное тело

Мужчина долго не выходил на связь.

В Энергодаре тело 67-летней женщины три дня лежало в горячей ванне В Энергодаре тело 67-летней женщины три дня лежало в горячей ванне

Полицию вызвали соседи.

Жуткая находка на Львовщине: в канаве лежало тело женщины Жуткая находка на Львовщине: в канаве лежало тело женщины

Причины смерти пока неизвестны.

Под Одессой нашли бездыханное тело женщины Под Одессой нашли бездыханное тело женщины

Тело нашли в квартире.

В Одесской области обнаружили труп женщины В Одесской области обнаружили труп женщины

Он уже начал разлагаться.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх