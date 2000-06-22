» » В Киеве из-за телефона зарезали мужчину
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве из-за телефона зарезали мужчину

В Киеве из-за телефона зарезали мужчину Злоумышленников задержали.

В столице произошло убийство. Двое парней 22 лет и 15-летняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в полицию, лишили его жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Київ Time

Инцидент произошел еще 8 июня. Именно тогда жительница Оболони обратилась к правоохранителям с просьбой помочь с исчезновением ее 32-летнего брата. Те начали розыск мужчины, сообщает Информатор со ссылкой на релиз полиции Киева.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению, – ими оказалась упомянутая троица. Они же и рассказали подробности случившегося: злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они его избили и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы он не обратился в полицию, решили его убить с помощью ножа. Все втроем они его и зарезали, после чего оставили умирать в кустарнике.

Читайте также: В Киеве зарезали мужчину

Злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по части 4 статьи 187 («Разбой») и части 2 статьи 115 «(Умышленное убийство») Уголовного кодекса. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, убийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
     486
     0

Похожие новости по теме

В Киеве задержали троих человек за убийство В Киеве задержали троих человек за убийство

Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить.

В Киеве иностранец попытался украсть мобильный телефон в транспорте В Киеве иностранец попытался украсть мобильный телефон в транспорте

Мужчина попытался сбежать, но его вовремя остановили.

Жестокое убийство в Херсоне: подростки зарезали женщину Жестокое убийство в Херсоне: подростки зарезали женщину

Злоумышленники знали, что женщина жила одна, ведь около месяца назад у нее умер муж.

Жестокое убийство в Киеве: женщину зарезали и избили молотком Жестокое убийство в Киеве: женщину зарезали и избили молотком

Россиянин провел 10 лет за решеткой за убийство.

В Киеве двое пьяных избили военнослужащего В Киеве двое пьяных избили военнослужащего

У пострадавшего забрали мобильный телефон, деньги, документы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх