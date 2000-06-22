Раздел: Происшествия
В Киеве из-за телефона зарезали мужчину
Злоумышленников задержали.
В столице произошло убийство. Двое парней 22 лет и 15-летняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в полицию, лишили его жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Київ Time
Инцидент произошел еще 8 июня. Именно тогда жительница Оболони обратилась к правоохранителям с просьбой помочь с исчезновением ее 32-летнего брата. Те начали розыск мужчины, сообщает Информатор со ссылкой на релиз полиции Киева.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению, – ими оказалась упомянутая троица. Они же и рассказали подробности случившегося: злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они его избили и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы он не обратился в полицию, решили его убить с помощью ножа. Все втроем они его и зарезали, после чего оставили умирать в кустарнике.
Читайте также: В Киеве зарезали мужчину
Злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по части 4 статьи 187 («Разбой») и части 2 статьи 115 «(Умышленное убийство») Уголовного кодекса. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В столице произошло убийство. Двое парней 22 лет и 15-летняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в полицию, лишили его жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Київ Time
Инцидент произошел еще 8 июня. Именно тогда жительница Оболони обратилась к правоохранителям с просьбой помочь с исчезновением ее 32-летнего брата. Те начали розыск мужчины, сообщает Информатор со ссылкой на релиз полиции Киева.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению, – ими оказалась упомянутая троица. Они же и рассказали подробности случившегося: злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там они его избили и забрали его мобильный телефон. После совершенного, чтобы он не обратился в полицию, решили его убить с помощью ножа. Все втроем они его и зарезали, после чего оставили умирать в кустарнике.
Читайте также: В Киеве зарезали мужчину
Злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по части 4 статьи 187 («Разбой») и части 2 статьи 115 «(Умышленное убийство») Уголовного кодекса. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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