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Раздел: Происшествия  
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В Днепре мужчина убил приятеля из-за непристойной просьбы

В Днепре мужчина убил приятеля из-за непристойной просьбыНожевой удар для 44-летнего мужчины стал смертельным

21 июня в одном из частных домов на улице Василия Кука между тремя собутыльниками возник конфликт. Закончилась ссора поножовщиной, в ходе которой погиб 44-летний мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Трое друзей — супружеская пара и мужчина — вместе выпивали дома. В ходе разговора последний предложил интимную связь жене товарища, в результате чего между приятелями возник конфликт, — сообщает Информатор. Возмущенный наглостью своего друга, мужчина схватил нож и нанес ему смертельный удар в грудь, в область сердца.

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Как выяснилось позже, со слов свидетелей, супруги пытались уйти с места происшествия, однако их задержали патрульные. Но в конечном итоге, как рассказали правоохранители, убийца друга сам признался в содеянном. Медикам, которые прибыли на указанный адрес, оставалось лишь констатировать смерть. Убийцу и его супругу задержали патрульные, после чего вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов.
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 Теги: Днепр, убийство

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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