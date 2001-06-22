Раздел: Происшествия
В Днепре мужчина убил приятеля из-за непристойной просьбы
Ножевой удар для 44-летнего мужчины стал смертельным
21 июня в одном из частных домов на улице Василия Кука между тремя собутыльниками возник конфликт. Закончилась ссора поножовщиной, в ходе которой погиб 44-летний мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трое друзей — супружеская пара и мужчина — вместе выпивали дома. В ходе разговора последний предложил интимную связь жене товарища, в результате чего между приятелями возник конфликт, — сообщает Информатор. Возмущенный наглостью своего друга, мужчина схватил нож и нанес ему смертельный удар в грудь, в область сердца.
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Как выяснилось позже, со слов свидетелей, супруги пытались уйти с места происшествия, однако их задержали патрульные. Но в конечном итоге, как рассказали правоохранители, убийца друга сам признался в содеянном. Медикам, которые прибыли на указанный адрес, оставалось лишь констатировать смерть. Убийцу и его супругу задержали патрульные, после чего вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов.
21 июня в одном из частных домов на улице Василия Кука между тремя собутыльниками возник конфликт. Закончилась ссора поножовщиной, в ходе которой погиб 44-летний мужчина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Трое друзей — супружеская пара и мужчина — вместе выпивали дома. В ходе разговора последний предложил интимную связь жене товарища, в результате чего между приятелями возник конфликт, — сообщает Информатор. Возмущенный наглостью своего друга, мужчина схватил нож и нанес ему смертельный удар в грудь, в область сердца.
Читайте также: Житель Полтавы убил своего приятеля
Как выяснилось позже, со слов свидетелей, супруги пытались уйти с места происшествия, однако их задержали патрульные. Но в конечном итоге, как рассказали правоохранители, убийца друга сам признался в содеянном. Медикам, которые прибыли на указанный адрес, оставалось лишь констатировать смерть. Убийцу и его супругу задержали патрульные, после чего вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов.
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