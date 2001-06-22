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Раздел: Происшествия  
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В Одессе маршрутка столкнулась с KIA: пострадал ребенок

В Одессе маршрутка столкнулась с KIA: пострадал ребенокПострадали пассажиры легковушки.

В Одессе на пересечении улицы Среднефонтанской и проспекта Гагарина столкнулись маршрутка и легковушка Kia: есть пострадавшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам патрульных, маршрутка ехала в сторону центра, а водитель Kia двигался в сторону 5-й станции Фонтана.

В результате аварии два пассажира легковушки – женщина и пятилетний ребенок – доставлены в медицинское учреждение на диагностику.

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Материалы происшествия оформил следователь. Обстоятельства дорожной аварии будут установлены в ходе следствия.

В Одессе маршрутка столкнулась с KIA: пострадал ребенок
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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 18:06 » Автор: Анна Мартынова
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