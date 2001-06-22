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Раздел: Происшествия  
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В Днепре в захламленном гараже нашли двухлетнюю девочку

В Днепре в захламленном гараже нашли двухлетнюю девочкуМать оставила ребенка и ушла по своим делам

22 июня на улице Усенко прохожий увидел двухлетнюю девочку, которая сидела одна в грязном гараже. Кого-либо из взрослых рядом не было, поэтому мужчина сразу же вызвал патрульный экипаж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Приехав на место, инспекторы увидели весьма печальную картину. В то время, как малышка сидела одна в гараже, за ним спал ее пьяный отец. Мать же, со слов свидетелей, оставила ребенка здесь и ушла по своим делам.

Патрульные вызвали "скорую помощь" и передали девочку медикам. Осмотрев ее, врачи уверенно заявили, что ребенок цел и невредим.

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Позже появилась мать, однако объяснить, почему оставила дочь одну, женщина не смогла. Инспекторы доставили ее в Индустриальное отделение полиции, где говорить с горе-матерью будут уже представители ювенальной превенции.
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 Теги: Днепр, девочка

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Сегодня, 20:58 » Автор: Татьяна Ларина
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