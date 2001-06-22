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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом автомобиль Uber протаранил здание

Под Киевом автомобиль Uber протаранил зданиеВ аэропорту под Киевом водитель Uber на скорости влетел в здание

В международном аэропорту Борисполь под Киевом водитель автомобиля Skoda Fabia компании Uber протаранил здание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в областную больницу.

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"Водитель неудачно зашел на посадку и протаранил здание. Как так получилось, на очень широкой дороге словить дом - непонятно", - говорится в сообщении.

Под Киевом автомобиль Uber протаранил здание
Под Киевом автомобиль Uber протаранил здание
Под Киевом автомобиль Uber протаранил здание
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 14:27 » Автор: Татьяна Ларина
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