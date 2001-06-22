Раздел: Происшествия
В Киеве задержана российская банда
Оперативники СБУ задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов.
В Киеве сотрудники СБУ задержали четверых участников ОПГ, которые занимались вымогательством крупных сумм денег у успешных бизнесменов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Организатор банды и его сообщники оказались россиянами - уроженцами Северного Кавказа. Двое из задержанных ранее уже были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей Украины.
Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов - от бизнесмена из Умани, организовавшего проживание хасидов во время паломничества к могиле цадика Рабби Нахмана и владельца киевского отеля.
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Преступники требовали от каждого бизнесмена по 35 тысяч долларов, применяя против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.
Бандиты были задержаны в Киеве при получении 8 тысяч от одного из бизнесменов.
В Киеве сотрудники СБУ задержали четверых участников ОПГ, которые занимались вымогательством крупных сумм денег у успешных бизнесменов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Организатор банды и его сообщники оказались россиянами - уроженцами Северного Кавказа. Двое из задержанных ранее уже были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей Украины.
Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов - от бизнесмена из Умани, организовавшего проживание хасидов во время паломничества к могиле цадика Рабби Нахмана и владельца киевского отеля.
Читайте также: В Киеве задержана банда домушников
Преступники требовали от каждого бизнесмена по 35 тысяч долларов, применяя против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.
Бандиты были задержаны в Киеве при получении 8 тысяч от одного из бизнесменов.
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