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В Киеве задержана российская банда

В Киеве задержана российская бандаОперативники СБУ задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов.

В Киеве сотрудники СБУ задержали четверых участников ОПГ, которые занимались вымогательством крупных сумм денег у успешных бизнесменов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

Организатор банды и его сообщники оказались россиянами - уроженцами Северного Кавказа. Двое из задержанных ранее уже были судимы за вымогательство и похищение людей на территории Киевской и Черкасской областей Украины.

Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали два случая вымогательства у бизнесменов - от бизнесмена из Умани, организовавшего проживание хасидов во время паломничества к могиле цадика Рабби Нахмана и владельца киевского отеля.

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Преступники требовали от каждого бизнесмена по 35 тысяч долларов, применяя против пострадавших физическое насилие и психологическое давление.

Бандиты были задержаны в Киеве при получении 8 тысяч от одного из бизнесменов.
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 Теги: Киев, российская банда

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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