Раздел: Происшествия
В Киеве женщина влетела в припаркованные авто
В результате маневра, были повреждены четыре иномарки.
Инцидент произошло на проспекте Победы в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
«Женщина-водитель Mercedes S500 испугалась манёвра внедорожника. На мокрой дороге выкрутила руль и начала «крушить» припаркованные автомобили», - говорится в сообщении.
Водителя одной из них госпитализировано в местную больницу. Девушку-водителя направили на проведения наркологической экспертизы.
Читайте также: В Киеве Lada снесла припаркованные авто: водитель сбежал
На месте работают патрульная полиция, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Обстоятельств дела устанавливаются.
Инцидент произошло на проспекте Победы в Киеве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.
«Женщина-водитель Mercedes S500 испугалась манёвра внедорожника. На мокрой дороге выкрутила руль и начала «крушить» припаркованные автомобили», - говорится в сообщении.
Водителя одной из них госпитализировано в местную больницу. Девушку-водителя направили на проведения наркологической экспертизы.
Читайте также: В Киеве Lada снесла припаркованные авто: водитель сбежал
На месте работают патрульная полиция, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Обстоятельств дела устанавливаются.
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