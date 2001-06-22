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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщина влетела в припаркованные авто

В Киеве женщина влетела в припаркованные автоВ результате маневра, были повреждены четыре иномарки.

Инцидент произошло на проспекте Победы в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.

«Женщина-водитель Mercedes S500 испугалась манёвра внедорожника. На мокрой дороге выкрутила руль и начала «крушить» припаркованные автомобили», - говорится в сообщении.

Водителя одной из них госпитализировано в местную больницу. Девушку-водителя направили на проведения наркологической экспертизы.

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На месте работают патрульная полиция, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Обстоятельств дела устанавливаются.
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 Теги: Киев, женщина, авто

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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