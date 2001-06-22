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Раздел: Происшествия  
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В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки

В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высоткиШкольников отговорили от суицида.

Киеве на Троещине двое подростков, мальчик и девочка, забрались на крышу многоэтажного дома по ул. Маяковского, 15а и хотели спрыгнуть вниз из-за проблем в отношениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Школьники выясняли отношения на крыше и сильно ругались, а позже стали на краю крыши и хотели прыгнуть вниз. Прибывшие на место спасатели уговорили их не совершать непоправимого поступка.

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Есть информация, что у девочки могут быть проблемы психического характера. На место выезжали правоохранители, спасатели и сотрудники скорой помощи.

В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки
В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки
В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки
В Киеве влюбленные подростки пытались спрыгнуть с крыши высотки
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 Теги: Киев, суицид

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Сегодня, 10:42 » Автор: Анна Мартынова
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