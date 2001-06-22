Раздел: Происшествия
На Львовщине двое мужчин отравились угарным газом
Из-за окурка загорелся ковер.
В городе Стебнык Дрогобычского района Львовской области в одном из дачных домиков обнаружили тела двух мужчин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила личности умерших – двух местных жителей в возрасте 56 и 67 лет. По предварительным данным, оба отравились угарным газом во время сна. Поскольку от непогашенного окурка, который упал на пол, загорелся ковер", – сообщают в полиции.
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Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай"
В городе Стебнык Дрогобычского района Львовской области в одном из дачных домиков обнаружили тела двух мужчин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила личности умерших – двух местных жителей в возрасте 56 и 67 лет. По предварительным данным, оба отравились угарным газом во время сна. Поскольку от непогашенного окурка, который упал на пол, загорелся ковер", – сообщают в полиции.
Читайте также: Киевлян предупредили о мошенниках, переодетых в коммунальщиков
Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай"
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