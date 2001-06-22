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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине двое мужчин отравились угарным газом

На Львовщине двое мужчин отравились угарным газомИз-за окурка загорелся ковер.

В городе Стебнык Дрогобычского района Львовской области в одном из дачных домиков обнаружили тела двух мужчин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила личности умерших – двух местных жителей в возрасте 56 и 67 лет. По предварительным данным, оба отравились угарным газом во время сна. Поскольку от непогашенного окурка, который упал на пол, загорелся ковер", – сообщают в полиции.

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Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай"
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 Теги: Львовщина, смерть

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Сегодня, 12:11 » Автор: Анна Мартынова
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