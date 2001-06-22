Раздел: Происшествия
В Николаеве маленьких детей спасли из огня
Соседи вытащили детей из задымленного дома.
25 июня в Николаеве по ул. Военной горел дом, в котором находились двое детей — 4-х и 6-ти лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.online.
По информации ГУ ГСЧС в Николаевской области, на горячую линию спасателей поступил звонок от местных жителей, что горит соседний жилой дом.
На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что на территории домовладения горит хозпостройка и деревянная беседка. В результате пожара произошло сильное задымление. Однако сотрудникам спасательной службы удалось потушить огонь, площадью 50 кв м.
По словам очевидцев, горожане увидели дым, а также услышали крик и плач испуганных малышей. Соседи немедленно выбили окно в помещении и вытащили из задымленного дома детей на свежий воздух. В данный момент с пострадавшими малышами все в порядке.
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В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства и причину возгорания.
25 июня в Николаеве по ул. Военной горел дом, в котором находились двое детей — 4-х и 6-ти лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на nk.oblast.online.
По информации ГУ ГСЧС в Николаевской области, на горячую линию спасателей поступил звонок от местных жителей, что горит соседний жилой дом.
На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что на территории домовладения горит хозпостройка и деревянная беседка. В результате пожара произошло сильное задымление. Однако сотрудникам спасательной службы удалось потушить огонь, площадью 50 кв м.
По словам очевидцев, горожане увидели дым, а также услышали крик и плач испуганных малышей. Соседи немедленно выбили окно в помещении и вытащили из задымленного дома детей на свежий воздух. В данный момент с пострадавшими малышами все в порядке.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства и причину возгорания.
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