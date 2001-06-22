Раздел: Происшествия
В Киеве произошла авария с участием полицейской машины
Пострадавших нет
Во вторник, 26 июня, на Троещине произошла авария с полицейской машиной Toyota Prius. Обошлось без пострадавших, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 21:30.
По словам водителя Volkswagen Jetta, он двигался по главной дороге по улице Бальзака в сторону проспекта Степана Бандеры. Приблизившись к перекрестку, на котором не работал светофор, он сбавил скорость и убедился что никого нет на дороге.
Но почти переехав перекресток перед ним со второстепенной дороги по улице Теодора Драйзера выехал полицейский Prius. Не сбавляя скорость он двигался в сторону кинотеатра «Флоренция».
«Немец» ударил Toyota в заднюю часть автомобиля. От удара у последней оторвало задний бампер и машину вынесло на встречную полосу движения. У Volkswagen минимальные повреждения — побит передний бампер и помят капот.
По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции ехал очень быстро и у него был включен световой спецсигнал красного и синего цвета, но без соответствующего звукового сигнала.
Читайте также: В Киеве произошла авария с участием трех автомобилей
На месте работает полиция. Движение во все направлениях свободно. Пострадавших нет.
Во вторник, 26 июня, на Троещине произошла авария с полицейской машиной Toyota Prius. Обошлось без пострадавших, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 21:30.
По словам водителя Volkswagen Jetta, он двигался по главной дороге по улице Бальзака в сторону проспекта Степана Бандеры. Приблизившись к перекрестку, на котором не работал светофор, он сбавил скорость и убедился что никого нет на дороге.
Но почти переехав перекресток перед ним со второстепенной дороги по улице Теодора Драйзера выехал полицейский Prius. Не сбавляя скорость он двигался в сторону кинотеатра «Флоренция».
«Немец» ударил Toyota в заднюю часть автомобиля. От удара у последней оторвало задний бампер и машину вынесло на встречную полосу движения. У Volkswagen минимальные повреждения — побит передний бампер и помят капот.
По словам очевидцев, автомобиль патрульной полиции ехал очень быстро и у него был включен световой спецсигнал красного и синего цвета, но без соответствующего звукового сигнала.
Читайте также: В Киеве произошла авария с участием трех автомобилей
На месте работает полиция. Движение во все направлениях свободно. Пострадавших нет.
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