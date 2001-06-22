Раздел: Происшествия
СБУ инсценировала три заказных убийства
Заказчика убийств задержали оперативники СБУ.
СБУ инсценировала заказные убийства лидера «Самообороны Майдана Черкасской области», главы местного сельсовета и его родственника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 368.media.
Спецоперацию СБУ провела, чтобы задержать заказчика киллера, – столичного бизнесмена. Он конфликтовал с черкасскими фермерами, которые были недовольны условиями аренды земли и требовали увеличить размер паев. Заказное убийство нескольких протестующих бизнесмен посчитал эффективной мерой, чтобы запугать других.
Киллер, которого нанял бизнесмен, рассказал правоохранителям о подготовке убийства. Для имитации преступления было организовано «исчезновение» активиста, а заказчику были предоставлены постановочные фотографии, которые должны были убедить его в смерти жертвы.
Читайте также: Два заказных убийства предупредила СБУ в Днепре. Видео
После получения фотографий, заказчика убийств задержали оперативники СБУ.
Открыты уголовные производства по ст.111, 115, 258, 110-2, 109, 14 и 28 УК.
СБУ инсценировала заказные убийства лидера «Самообороны Майдана Черкасской области», главы местного сельсовета и его родственника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 368.media.
Спецоперацию СБУ провела, чтобы задержать заказчика киллера, – столичного бизнесмена. Он конфликтовал с черкасскими фермерами, которые были недовольны условиями аренды земли и требовали увеличить размер паев. Заказное убийство нескольких протестующих бизнесмен посчитал эффективной мерой, чтобы запугать других.
Киллер, которого нанял бизнесмен, рассказал правоохранителям о подготовке убийства. Для имитации преступления было организовано «исчезновение» активиста, а заказчику были предоставлены постановочные фотографии, которые должны были убедить его в смерти жертвы.
Читайте также: Два заказных убийства предупредила СБУ в Днепре. Видео
После получения фотографий, заказчика убийств задержали оперативники СБУ.
Открыты уголовные производства по ст.111, 115, 258, 110-2, 109, 14 и 28 УК.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
166
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
Оставьте свой комментарий