» » СБУ инсценировала три заказных убийства
Раздел: Происшествия  
0

СБУ инсценировала три заказных убийства

СБУ инсценировала три заказных убийстваЗаказчика убийств задержали оперативники СБУ.

СБУ инсценировала заказные убийства лидера «Самообороны Майдана Черкасской области», главы местного сельсовета и его родственника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 368.media.

Спецоперацию СБУ провела, чтобы задержать заказчика киллера, – столичного бизнесмена. Он конфликтовал с черкасскими фермерами, которые были недовольны условиями аренды земли и требовали увеличить размер паев. Заказное убийство нескольких протестующих бизнесмен посчитал эффективной мерой, чтобы запугать других.

Киллер, которого нанял бизнесмен, рассказал правоохранителям о подготовке убийства. Для имитации преступления было организовано «исчезновение» активиста, а заказчику были предоставлены постановочные фотографии, которые должны были убедить его в смерти жертвы.

Читайте также: Два заказных убийства предупредила СБУ в Днепре. Видео

После получения фотографий, заказчика убийств задержали оперативники СБУ.

Открыты уголовные производства по ст.111, 115, 258, 110-2, 109, 14 и 28 УК.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: СБУ, убийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
     166
     0

Похожие новости по теме

За убийство киевского бизнесмена киллер получил 5 тысяч долларов За убийство киевского бизнесмена киллер получил 5 тысяч долларов

Начато уголовное производство по факту подготовки заказного убийства.

На Черкасчине мужчина заказал убийство супруги и пасынка На Черкасчине мужчина заказал убийство супруги и пасынка

Заказчика убийства задержали в Уманском районе.

В Днепре киллер сдал заказчика копам В Днепре киллер сдал заказчика копам

Киллер помог сотрудникам полиции поймать преступника.

Во Львовской области предотвращены 2 заказных убийства Во Львовской области предотвращены 2 заказных убийства

Инициатор преступления искал исполнителей в Интернете.

Арестован заказчик убийства президента «Ворсклы» Арестован заказчик убийства президента «Ворсклы»

Милиция задержала заказчика убийства Олега Бабаева.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх