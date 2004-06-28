Раздел: Происшествия
В Житомире полковника ВСУ ударили ножом в живот
Мужчину госпитализировали.
В Житомире получил ножевое ранение в живот заместитель командующего ДШВ ВС Украины Павел Щербань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной. Полковника Щербаня ранили при выходе из продуктового магазина. Других подробностей не сообщается.
Эту информацию подтвердили в ГУ НП Житомирской области.
Читайте также: Под Киевом женщина «заминировала» магазин в честь юбилея
"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении полиции.
В Житомире получил ножевое ранение в живот заместитель командующего ДШВ ВС Украины Павел Щербань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной. Полковника Щербаня ранили при выходе из продуктового магазина. Других подробностей не сообщается.
Эту информацию подтвердили в ГУ НП Житомирской области.
Читайте также: Под Киевом женщина «заминировала» магазин в честь юбилея
"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
82
0
Также советуем посмотреть
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
Оставьте свой комментарий