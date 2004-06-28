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Раздел: Происшествия  
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В Житомире полковника ВСУ ударили ножом в живот

В Житомире полковника ВСУ ударили ножом в животМужчину госпитализировали.

В Житомире получил ножевое ранение в живот заместитель командующего ДШВ ВС Украины Павел Щербань, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной. Полковника Щербаня ранили при выходе из продуктового магазина. Других подробностей не сообщается.

Эту информацию подтвердили в ГУ НП Житомирской области.

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"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении полиции.
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 Теги: Житомир, полковник

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Сегодня, 12:42 » Автор: Анна Мартынова
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