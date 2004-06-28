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Раздел: Происшествия  
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В Киеве конфликт на улице закончился стрельбой

В Киеве конфликт на улице закончился стрельбойВ Днепровском районе Киева произошел конфликт с дракой и стрельбой.

29 июня около 21.30 на бульваре Игоря Шамо, 14 раздались выстрелы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

Очевидцы сообщили полиции, что стрелявший скрылся на автомобиле Toyota. Патрульным удалось задержать похожий по описаниям автомобиль на улице Энтузиастов, 15. В машине находились парень и девушка, у которых при осмотре обнаружили травматический пистолет.

Задержанный сообщил, что конфликт возник из-за того, что он сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые справляли нужду посреди улицы. Мужчины начали колотить машину ногами, возникла потасовка. Водитель автомобиля выстрелил из травматического пистолета “Флобер” около пяти раз.

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Далее потасовка приобрела трагикомический характер. Один из нападавших перепутал водителя со своим товарищем, так как те были в похожих майках. Завязалась драка между приятелями. Один из дерущихся был госпитализирован с травмами без сознания.
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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 14:05 » Автор: Татьяна Ларина
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