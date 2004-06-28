Раздел: Происшествия
В Киеве конфликт на улице закончился стрельбой
В Днепровском районе Киева произошел конфликт с дракой и стрельбой.
29 июня около 21.30 на бульваре Игоря Шамо, 14 раздались выстрелы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Очевидцы сообщили полиции, что стрелявший скрылся на автомобиле Toyota. Патрульным удалось задержать похожий по описаниям автомобиль на улице Энтузиастов, 15. В машине находились парень и девушка, у которых при осмотре обнаружили травматический пистолет.
Задержанный сообщил, что конфликт возник из-за того, что он сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые справляли нужду посреди улицы. Мужчины начали колотить машину ногами, возникла потасовка. Водитель автомобиля выстрелил из травматического пистолета “Флобер” около пяти раз.
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Далее потасовка приобрела трагикомический характер. Один из нападавших перепутал водителя со своим товарищем, так как те были в похожих майках. Завязалась драка между приятелями. Один из дерущихся был госпитализирован с травмами без сознания.
29 июня около 21.30 на бульваре Игоря Шамо, 14 раздались выстрелы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев
Очевидцы сообщили полиции, что стрелявший скрылся на автомобиле Toyota. Патрульным удалось задержать похожий по описаниям автомобиль на улице Энтузиастов, 15. В машине находились парень и девушка, у которых при осмотре обнаружили травматический пистолет.
Задержанный сообщил, что конфликт возник из-за того, что он сделал замечание двум пьяным мужчинам, которые справляли нужду посреди улицы. Мужчины начали колотить машину ногами, возникла потасовка. Водитель автомобиля выстрелил из травматического пистолета “Флобер” около пяти раз.
Читайте также: В Киеве конфликт соседей закончился стрельбой
Далее потасовка приобрела трагикомический характер. Один из нападавших перепутал водителя со своим товарищем, так как те были в похожих майках. Завязалась драка между приятелями. Один из дерущихся был госпитализирован с травмами без сознания.
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