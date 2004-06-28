Раздел: Происшествия
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
Мужчина от полученных травм скончался на месте преступления
Неподалеку от украинско-польской границы скоростной поезд Интерсити, который курсировал по маршруту "Перемышль- Киев", насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел 30 июня около 16:20 между железнодорожным перегоном "Мостиска-2" и "Мостиска-1". 39-летний житель Львова от полученных травм скончался на месте происшествия. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Киеве возле мегамаркета Ocean Plaza поезд насмерть сбил двух человек, которые решили перейти пути прямо перед составом.
Читайте также: На Львовщине поезд насмерть сбил человека
Также мы писали о том, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.
Неподалеку от украинско-польской границы скоростной поезд Интерсити, который курсировал по маршруту "Перемышль- Киев", насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел 30 июня около 16:20 между железнодорожным перегоном "Мостиска-2" и "Мостиска-1". 39-летний житель Львова от полученных травм скончался на месте происшествия. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Киеве возле мегамаркета Ocean Plaza поезд насмерть сбил двух человек, которые решили перейти пути прямо перед составом.
Читайте также: На Львовщине поезд насмерть сбил человека
Также мы писали о том, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.
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