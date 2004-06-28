Раздел: Происшествия
На Киевщине поймали подозреваемых в похищении человека
Досудебное расследование продолжается.
В Киевской области правоохранители задержали группу лиц по подозрению в похищении человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как отмечается, 30 июня в полицию обратился житель Житомира, который сообщил, что его силой удерживали в течение нескольких дней в одном из гаражей, пока он не убежал. Правоохранители установили, что несколько дней назад в Киеве в квартиру, в которой проживал 32-летний мужчина, ворвались трое мужчин в масках, забрали имеющиеся в доме средства и насильно перевезли мужчину в г. Житомир. 30 июня утром мужчине удалось сбежать.
"Ночью 1 июля в одном из сел Киевской области задержали двух человек, среди которых организатор уголовного деяния. Мужчина является жителем г. Василькова Киевской области, 1988 года рождения", - говорится в сообщении. Досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 189 (Вымогательство), ч. 2 ст. 187 (Разбой), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
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Напомним, ранее сообщалось, что полиция Житомира разыскивала лиц, которые похитили и удерживали в течение нескольких дней местного бизнесмена, требуя имущество.
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