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Раздел: Происшествия  
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Днепропетровщина: рыбак утонул, запутавшись в сетях

Днепропетровщина: рыбак утонул, запутавшись в сетях
Возле Алексеевки Днепропетровской области рыбак утонул в реке Днепр.

По сообщению областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, мужчина 1958 года рождения рыбачил и зацепился крючком за рыбацкую сеть, натянутую под водой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на DneprNews.

Чтобы освободить крючок, мужчина нырнул под воду.

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Там он, вероятно, запутался в рыболовной сети и захлебнулся. Прибывшие водолазы нашли тело рыбака в 10 метрах от берега на глубине 5 метров. Труп передали работникам судебно-медицинской экспертизы.
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 Теги: Алексеевка, Днепр, рыбак, утонул

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Сегодня, 11:02 » Автор: Алена Шимко
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