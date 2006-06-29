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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на комбинате

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на комбинатеВ районе стоит едкий запах.

В четверг, 5 июля, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 24 произошел пожар. Загорелось четырехэтажное здание комбината «Прогресс». Клубы черного дыма окутали все вокруг, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Площадь пожара — около 700 квадратных метров. Предварительно, горит крыша. Об этом рассказала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Как отметила Водолага, пожару присвоили повышенный ранг. Это значит, что возгорание масштабное, и на него брошены все силы спасателей. О бушующем пламени спасатели узнали в 12:09. На место происшествия выехали 15 пожарных подрядов и 54 человека из личного состава.

Очевидцы говорят, что в районе стоит едкий запах. По предварительным данным, никто не пострадал, так как людей эвакуировали. Причины будет выяснять следствие. Кроме этого, спикер ГСЧС рассказала, что по предварительным данным, на горящих складах может находиться аммиак, а он очень опасен.

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На территории участков комбината «Прогресс» находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника. Отметим, около месяца назад, 13 июня там проводили учения с привлечением подразделений ГСЧС Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны следующие ситуации: предотвращение пожара и утечки аммиака на предприятии.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на комбинате
В Киеве вспыхнул масштабный пожар на комбинате
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 14:07 » Автор: Анна Мартынова
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