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Раздел: Происшествия  
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Во Львове грузовик задавил насмерть своего водителя

Во Львове грузовик задавил насмерть своего водителяГрузовик раздавил водителя.

Во Львове во время ремонта грузовика МАN погиб 47-летний водитель – местный житель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Вчера, 4 июня в 20.58., на ул. Городоцкой, 355, во время ремонта грузового автомобиля водитель попросил владельца МАN запустить двигатель, в результате чего произошел смертельный наезд", – сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

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Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.
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 Теги: Львов, грузовик

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Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
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