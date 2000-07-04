Во Львове пьяный водитель с ножом напал на полицейского

Мужчину доставили в полицию.



Во Львове во время оформления ДТП патрульному пришлось защищаться от нетрезвого пассажира легковушки, который напал на него с ножом, передает



"Сегодня ночью, во время патрулирования улицы Стрыйской, экипаж полиции обнаружил ДТП между автомобилями Audi Q7 и Peugeot Partner. Во время общения с водителем Peugeot, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку. Результат прибора Drager – 2.22 промилле. Когда инспекторы начали оформлять админматериалы, из автомобиля Peugeot выскочил пассажир, держа в руке что-то металлическое", – сообщают в патрульной полиции Львовской области.



Поскольку на улице было темно, полицейские не сразу увидели, что это нож. Как только мужчина с ножом сделал шаг на встречу, офицер патрульной полиции выбил его из руки, используя прием самозащиты и применил наручники.



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Мужчину задержали и вызвали на место следователей. Мотивы своего поступка он не объяснил. Злоумышленника доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Львове во время оформления ДТП патрульному пришлось защищаться от нетрезвого пассажира легковушки, который напал на него с ножом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Сегодня ночью, во время патрулирования улицы Стрыйской, экипаж полиции обнаружил ДТП между автомобилями Audi Q7 и Peugeot Partner. Во время общения с водителем Peugeot, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку. Результат прибора Drager – 2.22 промилле. Когда инспекторы начали оформлять админматериалы, из автомобиля Peugeot выскочил пассажир, держа в руке что-то металлическое", – сообщают в патрульной полиции Львовской области.Поскольку на улице было темно, полицейские не сразу увидели, что это нож. Как только мужчина с ножом сделал шаг на встречу, офицер патрульной полиции выбил его из руки, используя прием самозащиты и применил наручники.Мужчину задержали и вызвали на место следователей. Мотивы своего поступка он не объяснил. Злоумышленника доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.



