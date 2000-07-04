» » Смертельное ДТП под Харьковом: водитель съехал в кювет и врезался в дерево
Раздел: Происшествия  
0

Смертельное ДТП под Харьковом: водитель съехал в кювет и врезался в дерево

Смертельное ДТП под Харьковом: водитель съехал в кювет и врезался в деревоМужчина скончался на месте.

В населенном пункте Чугуев (Харьковская область) случился смертельный дорожно-транспортный инцидент. Подробности жуткой аварии рассказали сегодня, 6 июля, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh-news.net.

Авария произошла в четверг, 5 июля, примерно в 17:00. На проезжей части одной из центральных улиц Чугуева 63-летний местный житель, находясь за рулем автотранспортного средства марки ЗАЗ «Фроза», в какой-то момент не справился с управлением, вследствие чего отечественный автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Травмы, которые получил в ходе автопроисшествия мужчина, были очень серьезны и он скончался на месте инцидента до приезда медиков.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

В настоящий момент чугуевские правоохранители внесли сведения о случившемся в соответствующий реестр. Инспекторы решают, как квалифицировать это дело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьковщина, ДТП

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
     258
     0

Похожие новости по теме

Смертельное ДТП на Херсонщине: Renault въехал в дерево Смертельное ДТП на Херсонщине: Renault въехал в дерево

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Смертельное ДТП на Полтавщине: ВАЗ съехал в кювет и перевернулся Смертельное ДТП на Полтавщине: ВАЗ съехал в кювет и перевернулся

ВАЗ врезался в неизвестный автомобиль, из-за чего съехал в кювет и перевернулся.

На Львовщине Renault влетел в дерево: есть погибший На Львовщине Renault влетел в дерево: есть погибший

Иномарка слетела в кювет, где врезалась в дерево.

Смертельное ДТП под Киевом: автомобиль влетел в дерево Смертельное ДТП под Киевом: автомобиль влетел в дерево

Водитель авто был пьян.

Под Харьковом в аварии погиб 6-летний ребенок Под Харьковом в аварии погиб 6-летний ребенок

Автомобиль разбился об дерево.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх