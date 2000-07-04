Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП под Харьковом: водитель съехал в кювет и врезался в дерево
Мужчина скончался на месте.
В населенном пункте Чугуев (Харьковская область) случился смертельный дорожно-транспортный инцидент. Подробности жуткой аварии рассказали сегодня, 6 июля, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh-news.net.
Авария произошла в четверг, 5 июля, примерно в 17:00. На проезжей части одной из центральных улиц Чугуева 63-летний местный житель, находясь за рулем автотранспортного средства марки ЗАЗ «Фроза», в какой-то момент не справился с управлением, вследствие чего отечественный автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Травмы, которые получил в ходе автопроисшествия мужчина, были очень серьезны и он скончался на месте инцидента до приезда медиков.
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В настоящий момент чугуевские правоохранители внесли сведения о случившемся в соответствующий реестр. Инспекторы решают, как квалифицировать это дело.
В населенном пункте Чугуев (Харьковская область) случился смертельный дорожно-транспортный инцидент. Подробности жуткой аварии рассказали сегодня, 6 июля, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh-news.net.
Авария произошла в четверг, 5 июля, примерно в 17:00. На проезжей части одной из центральных улиц Чугуева 63-летний местный житель, находясь за рулем автотранспортного средства марки ЗАЗ «Фроза», в какой-то момент не справился с управлением, вследствие чего отечественный автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Травмы, которые получил в ходе автопроисшествия мужчина, были очень серьезны и он скончался на месте инцидента до приезда медиков.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
В настоящий момент чугуевские правоохранители внесли сведения о случившемся в соответствующий реестр. Инспекторы решают, как квалифицировать это дело.
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