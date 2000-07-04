Смертельное ДТП под Харьковом: водитель съехал в кювет и врезался в дерево

Мужчина скончался на месте.



В населенном пункте Чугуев (Харьковская область) случился смертельный дорожно-транспортный инцидент. Подробности жуткой аварии рассказали сегодня, 6 июля, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает



Авария произошла в четверг, 5 июля, примерно в 17:00. На проезжей части одной из центральных улиц Чугуева 63-летний местный житель, находясь за рулем автотранспортного средства марки ЗАЗ «Фроза», в какой-то момент не справился с управлением, вследствие чего отечественный автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Травмы, которые получил в ходе автопроисшествия мужчина, были очень серьезны и он скончался на месте инцидента до приезда медиков.



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В настоящий момент чугуевские правоохранители внесли сведения о случившемся в соответствующий реестр. Инспекторы решают, как квалифицировать это дело. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В населенном пункте Чугуев (Харьковская область) случился смертельный дорожно-транспортный инцидент. Подробности жуткой аварии рассказали сегодня, 6 июля, в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на kh-news.net Авария произошла в четверг, 5 июля, примерно в 17:00. На проезжей части одной из центральных улиц Чугуева 63-летний местный житель, находясь за рулем автотранспортного средства марки ЗАЗ «Фроза», в какой-то момент не справился с управлением, вследствие чего отечественный автомобиль съехал с дороги и влетел в дерево. Травмы, которые получил в ходе автопроисшествия мужчина, были очень серьезны и он скончался на месте инцидента до приезда медиков.В настоящий момент чугуевские правоохранители внесли сведения о случившемся в соответствующий реестр. Инспекторы решают, как квалифицировать это дело.



