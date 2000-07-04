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Раздел: Происшествия  
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В России произошло смертельное ДТП: двое украинцев погибли

В России произошло смертельное ДТП: двое украинцев погиблиКонсул принимает необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подтвердили гибель двух украинцев в результате ДТП в российском городе Орел. Об этом сообщил официальный представитель МИД Василий Кирилич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По его словам, посольство Украины получило от Управления министерства по чрезвычайным ситуациям России информацию об аварии, которая произошла в Орле. Автомобилем, который попал в ДТП, управлял гражданин Украины. В результате столкновения погибли два украинца, еще четверо госпитализированы в Орловскую областную клиническую больницу.

Также Кирилич добавил, что консул принимает необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также для перевозки тел погибших в Украину.

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Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что в Орле, Россия, столкнулись фура и автобус с украинскими номерами.
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 Теги: Россия, ДТП, украинцы

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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