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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержан угонщик авто

В Киеве задержан угонщик автоЗлоумышленник успел повредить замок водительской двери.

Сегодня в Киеве работники полиции заметили мужчину, пытавшегося проникнуть в автомобиль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщает источник, сегодня на улице Красноткацкой в Днепровском районе Киева мужчина 1992 года рождения пытался проникнуть с припаркованный автомобиль. Своими действиями он привлек внимание патрульной полиции и был задержан.

Злоумышленник успел повредить замок водительской двери и проникнуть в салон автомобиля, но уехать с места не успел. Задержавшим его полицейским, мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел покататься.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленника задержали.

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Сведения о событии внесены в ЕДРР и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, угонщик авто

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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