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Киевлянин в маске "спайдермена" совершал разбойные нападения
В Киеве 35-летний житель столицы в маске "спайдермена" совершал разбойные нападения на кредитные учреждения.
В Киеве местная прокуратура №5 объявила о подозрении 35-летнему жителю столицы, который в маске "спайдермена" совершал разбойные нападения. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что с начала марта в Киеве неизвестным лицом было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения.
"Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука, Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал выдать все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными нападениями, составляет около 32 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В настоящее время установлена его причастность к трем разбойным нападениям, доложили в прокуратуре.
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Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.
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