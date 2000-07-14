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Раздел: Происшествия  
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Во Львове пьяный водитель сбежал с места ДТП

Во Львове пьяный водитель сбежал с места ДТПВодитель разбил себе голову.

В ночь с 14 на 15 июля Volkswagen Passat догнал на скорости Nissan X Trail возле гостиницы «Катерина» на объездной дороге Львова, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Gо свидетельствам очевидцев, водитель «Wolkswagen Passat» выехал из ресторана “Рафаэль”в селе Зубра в состоянии алкогольного опьянения.

После столкновения он побежал в сторону АЗС возле гостиницы “Катерина”с разбитой головой и исчез в неизвестном направлении.

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Напомним, 15 июля, около 00:05, в Днепре на перекрестке улиц Рабочая и Ньютона произошло ДТП. Грузовик Iveco съехал с проезжей части и врезался в столб.
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 Теги: Львов, ДТП

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Сегодня, 14:36 » Автор: Анна Мартынова
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