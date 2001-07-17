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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине электрический столб смял автомобиль с пассажирами

На Киевщине электрический столб смял автомобиль с пассажирамиПассажиров удалось спасти.

Во вторник, 17 июля, около 19 часов произошло ДТП в с. Кашперовка Тетиевского района Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

К месту происшествия немедленно выехал дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Тетиев.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в результате столкновения автомобиля Skoda Rapid с электрическим столбом на обочине были заблокированы пассажиры

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Спасатели провели деблокирование конструкции автомобиля, где находились пострадавшие. Благодаря работе спасателей были спасены пассажиры автомобиля.

На Киевщине электрический столб смял автомобиль с пассажирами
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 Теги: Киевщина, столб

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Сегодня, 14:59 » Автор: Анна Мартынова
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